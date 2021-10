Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Haanerin und Mann aus Velbert sterben nach Infektion

Kreis Mettmann Zwei weitere Todesfälle und 90 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt für Mittwoch. Das lässt die Inzidenz deutlich ansteigen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 623 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 81, in Haan 32, in Heiligenhaus 48, in Hilden 73, in Langenfeld 54, in Mettmann 31, in Monheim 85, in Ratingen 151, in Velbert 56 und in Wülfrath 12.