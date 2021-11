Monheims Hafenpläne : Peto beschließt Hafen-Pläne mit „maritimer Meile“

Monheim Nach Bürgern und Schülern hatten nun erneut die Politiker das Wort, sich zu den Marinaplänen für den Greisbachsee zu positionieren.

Die Varianten zwei (Hafen direkt am Rhein im Landschaftsschutzgebiet) und drei (Greisbachsee ohne Marina, nur Sport- und Freizeitnutzung), die von der Verwaltung beschlussgemäß vorgestellt werden, haben sich nicht durchgesetzt. die Varainate 1 nimmt Jens Mallwitz ins Visier: Dass man laut Gutachten die Marina wirtschaftlich betreiben könne, sei die eine Sache. Aber die 40 Millionen Euro teure Ausgangsinvestition würde dadurch nicht wieder reinkommen, kritisiert der Grüne. Alternative Nutzungen würden darüber hinaus zu kurz kommen, wenn die Liegeplätze in dem kleinen See erst einmal da wären. Außerdem kann er nicht nachvollziehen, dass etwa eine Badenutzung mehr Lärm verursachen solle (laut Gutachten) als eine Marina. Auch das potenziell entstehende maritime Flair kann er sich in und um den See so nicht so recht vorstellen.