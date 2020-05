Monheim Kommunalwahl : Wahl: Integrationsrat sucht noch Bewerber

Monheim (og) Wer Lust hat, sich für die Integration vor Ort einzusetzen, kann sich im September in den Integrationsrat wählen lassen. Insgesamt 13 Mitglieder beraten Politik und Verwaltung, wie man eine Stadt für alle gestalten kann.

Gewählt werden können unter anderem alle, die eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen. Darüber hinaus muss die Person das 18. Lebensjahr vollendet haben und sich am Wahltag am 13. September seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten und seit mindestens drei Monaten in Monheim ihre Hauptwohnung haben. Bewerbungen nimmt der Wahlleiter der Stadt Monheim am Rhein bis Donnerstag, 16. Juli, 18 Uhr, persönlich im Rathaus, Raum 107, 122 und 121, postalisch an Rathausplatz 2 oder per E-Mail an wahlbuero@monheim.de entgegen.