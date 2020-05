Kommunalwahl 2020 in Mönchengladbach : CDU und SPD wählen Ratskandidaen ein zweites Mal

Mönchengladbach Weil der Zuschnitt der Wahlbezirke neu aufgeteilt werden musste, bestimmten die beiden großen Parteien ihre Kandidaten ein zweites Mal. In beiden Fällen gab es eine Änderung – bei der CDU fehlt ein prominenter Name.

Die CDU traf sich zur Mitgliederversammlung in der Krahnendonkhalle in Neuwerk. Rund 140 Parteimitglieder statt der angemeldeten 70 kamen in die große Halle, die zwar Platz genug bot, was sich aber auch als Problem erwies: Weil das Mikrofon streikte, richteten Parteichef Günter Krings und Oberbürgermeister-Kandidat Frank Boss ihre Worte ohne Verstärkung an die Mitglieder. Boss forderte angesichts der Corona-Kontaktbeschränkungen dazu auf, im Wahlkampf einzeln zu den Menschen zu gehen „und ihre Probleme anzuhören. Wir haben die Chance, die Wahl deutlich zu gewinnen.“