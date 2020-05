Monheim Kultur : Dorian Gray und was wirklich wichtig im Leben ist

Monheim Monheim Am 23. Mai ist der aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler Erol Sander mit einer szenischen Rezitation von „Das Bildnis des Dorian Gray“ in Monheim zu erleben. Mit der Rheinischen Post sprach er über Oscar Wildes einzigen Roman, über Schönheit und Verführung.

Erol Sander tritt mit seiner szenischen Rezitation von Oscar Wildes Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“ am 23. Mai um 20 Uhr im Innenhof der Kulturraffinerie K714, Rheinparkallee 11 in Monheim auf. Tickets zu dieser Drive-In-Veranstaltung kosten 39 Euro pro PKW (für zwei Erwachsene plus im gleichen Haushalt lebenden Kindern bis einschließlich 14 Jahren). Einfahrt aufs Gelände 30 Minuten vor Beginn.

Sander: Inzwischen bin ich in einem etwas reiferen Alter. Aber es zeigt die Zeit, in der wir leben. Ich war früher Model, da ging es um pragmatische Schönheit, also nicht die, die von Innen kommt. Und man kann es heute immer noch hautnah erleben. Die Menschen definieren sich über das Oberflächliche. In diesem Stück sieht man die Entwicklung unserer Gesellschaft, die Schwäche der Gesellschaft.