Wahl im September : Stadt Dormagen ruft zu Engagement im Integrationsrat auf

Dormagen Der Integrationsrat ist für viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte die einzige Möglichkeit, ein politisches Gremium in Dormagen zu wählen. Der Rat wird am Tag der Kommunalwahl, 13. September, neu gewählt.

Viele Menschen mit ausländischen Wurzeln leben seit Jahrzehnten in Dormagen, haben aber kein kommunales Wahlrecht. Für sie ist der Integrationsrat die einzige Möglichkeit, ein politisches Gremium zu wählen und sich dort vertreten zu lassen. „Integration beginnt vor Ort, das heißt in der Kommune und in den Stadtteilen. Daher ist es von besonderer Bedeutung, dass Migrantinnen und Migranten auch in die kommunalpolitische Arbeit eingebunden werden“, sagt Volker Lewerenz, Leiter des Fachbereichs Integration der Stadt Dormagen.

„Wer etwas bewegen will, muss mitmachen!“ sagt Lewerenz und ruft alle Dormagenerinnen und Dormagener mit Migrationshintergrund auf, wählen zu gehen. „Jeśli chcesz coś zmienić, musisz wziąć udział! Если Вы хотите что-то изменить, вы должны принять участие! Eğer bir fark yaratmak istiyorsanız, katılmak zorundasınız! If you want to make a difference, you have to participate!“