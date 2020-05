Langenfeld/Monheim : Der Bildhauer Karl-Heinz Pohlmann ist tot

Die Beisetzung von Karl-Heinz Pohlmann ist am Freitag, 5. Juni, um 10:30 Uhr in der Kapelle des Friedhofs an der Frohnstraße in Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Karl-Heinz Pohlmann verstarb am Sonntag unerwartet im Alter von 84 Jahren an Herzversagen. Für sein künstlerisches Werk wurde der Monheimer Bildhauer vielfach geehrt. So kaufte die Bundesumweltstiftung 1996 für die ökologische Modellstadt Ostritz unter anderem das Werk „Schöpfung bewahren“ an. Für seine Heimatstadt Monheim schuf er mit der „Vierten Dimension“ 2002 am Rheinufer ein bleibendes Wahrzeichen. In Langenfeld begrüßt die zweiteilige Bronze „umfangend umfangen“ die Besucher des Kulturzentrums, sagt Beate Domdey-Fehlau, Vorsitzende des Kunstvereins.

