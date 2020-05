Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Haan ist nicht länger corona-frei

Kreis Mettmann Eine Woche lang galt die Stadt Haan als frei von Corona. Mit der Freitags-Meldung des Kreisgesundheitsamtes ist das wieder vorbei. Es gibt wieder einen Krankheitsfall. Trotzdem nimmt die Zahl der Infektionen kreisweit ab.

Aktuell gibt es, basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen, kreisweit 48 Infizierte, davon in Erkrath 5, in Haan 1, in Heiligenhaus 1, in Hilden 5, in Langenfeld 3, in Mettmann 2, in Monheim 9, in Ratingen 4, in Velbert 11 und in Wülfrath 7. Inzwischen gelten 803 Personen als genesen. Der Kreis zählt bislang insgesamt 72 Verstorbene.