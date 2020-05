Monheim Förderung für Anpflanzungen : Monheim fördert Grün in der Stadt

Monheim Die neue Förderrichtlinie für mehr Grün in der Stadt soll im Juni im Rat beschlossen werden. Die Mehrheitspartei Peto, die den Antrag initiiert hat, wird zustimmen. Ab Juli können erste Anträge gestellt werden.

„Es freut uns sehr, dass die Förderrichtlinie nun vorliegt“, erklärt Lucas Risse, Peto-Sprecher im Planungsausschuss. „Damit wollen wir die Begrünung der Stadt unterstützen.“ Etwa 80 Prozent der Grundstücksflächen im Stadtgebiet seien nicht in städtischer, sondern in privater Hand. Deshalb sei das Projekt ein wichtiger Schritt, um private Anpflanzungen zu fördern und auf diese Weise mehr Grün in die Stadt zu bekommen, so Risse.