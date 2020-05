Kommunalwahl 2020 : Reinders oder Zacharias: CDU wählt Bürgermeisterkandidat

Silke Gorißen lädt zur Aufstellungsversammlung der CDU Bedburg-Hau ein. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Silke Gorißen, Parteichefin der CDU in Bedburg-Hau, lädt für Dienstag, 2. Juni, 19.30 Uhr, zur Aufstellungsversammlung ein. Unter Beachtung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln findet diese in der Mehrzweckhalle in Till-Moyland statt.

