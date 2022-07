Fußball : SV Sonsbeck bezahlt den 2:0-Sieg in Bedburg-Hau teuer

Der Torhüter der SGE Bedburg-Hau, Simon Lasee, begräbt den Ball unter sich, ehe der Sonsbecker Ahma Alzedaue (vorne) die Situation für sich nutzen kann. Foto: Markus van Offern (mvo)

Der Oberligist hat sein drittes Vorbereitungsspiel beim Landesligisten SGE Bedburg-Hau gewonnen. Nach der Verletzung von Klaus Keisers muss der SVS die Partie aber in Unterzahl beenden.

Gegen Kevelaer und Straelen wurde Heinrich Losing an der Seitenlinie noch durch seinen Co-Trainer Jan Schmitz vertreten, am Wochenende gab der Urlaubsrückkehrer seine ersten Kommandos in der laufenden Sommer-Vorbereitung. Die Rot-Weißen bleiben mit Blick auf die Testspielergebnisse ungeschlagen. Mit der SGE Bedburg-Hau, die der SVS in der Landesliga zweimal mit 2:0 besiegte, wartete ein unangenehmer Gegner auf die Losing-Elf.

„Sie haben es wieder sehr gut gemacht. Wir haben uns schwer getan, wenige Chancen herausgespielt und nicht immer die richtigen Lösungen gefunden“, monierte der Trainer, dessen Team sich zwar eine Feldüberlegenheit erarbeite, sich im letzten Drittel allerdings oft einfache Ballverluste leistete. In einer ersten Halbzeit ohne Höhepunkte spielten sich die Gastgeber den einen oder andere Konter heraus, nach dem Seitenwechsel gaben die Sonsbecker der SGE keine Möglichkeiten mehr dazu.

In Folge einer Pressing-Situation traf Max Werner nach 50 Minuten zum 1:0. Der neue Stürmer Denis Massold verwandelte kurz vor Schluss noch einen Strafstoß zum 2:0-Endstand. „Es war ein faires Spiel. Die Jungs haben immer alles versucht und sich mit dem Sieg belohnt. Wir müssen trotzdem noch an einigen Dingen arbeiten“, sagte Losing, der mit Blick aufs Personal weniger Grund zur Freude hatte. Viele Sonsbeker verweilen noch im Urlaub, so dass die Bank neben Keeper Tim Weichelt mit nur drei Feldspielern besetzt war. Weil Klaus Keisers nach 78 Minuten umknickte und Losing schon alle Wechseloptionen gezogen hatte, musste der SVS das Spiel mit zehn Mann beenden.

„Das sah nicht gut aus. Klaus ist nach einem Luftduell unglücklich aufgekommen und konnte abends noch kaum auftreten“, erklärte Losing. Der Mittelfeldspieler zog sich eine Bänderverletzung zu. Noch steht nicht fest, ob es sich nur um eine Dehnung oder einen Riss handelt. Am Freitag erwischte es bereits Luca Janßen (ebenfalls umgeknickt) und Furkan Aydin (Sturz auf den Ellbogen). Durch die vielen Ausfälle ist es schwer, im Training taktische Feinheiten einzustudieren. „Wir werden herunterfahren, um keine Muskelverletzungen zu riskieren und dann weiter an der Grundschnelligkeit und Kraft arbeiten“, so Losing.