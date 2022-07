Hinweise : Polizei fragt: Wer kennt diese Ladendiebinnen?

Bedburg-Hau Zwei Täterinnen haben am Freitagabend, 29. April, in einem Drogeriemarkt zahlreiche Kosmetikartikel gestohlen. Bislang konnten sie nicht identifiziert werden.

Bereits am 29. April, zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täterinnen gemeinschaftlich in einem Drogeriemarkt eine Vielzahl von Kosmetikartikeln, indem sie die Waren zunächst in den Einkaufskorb legten und später in ihren mitgeführten Taschen verstauten. Beim Verlassen des Geschäfts wurde der Diebstahlalarm ausgelöst, woraufhin eine Mitarbeiterin die Tatverdächtigen verfolgte und ansprach. Die beiden Frauen konnten zwar unerkannt flüchten, wurden bei der Tat jedoch von einer Überwachungskamera gefilmt.