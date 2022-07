Berkhöfel in Bedburg-Hau : So funktioniert der neue Marktschwärmer-Markt

Die Verbraucher bestellen im Onlineshop, einmal in der Woche kommen Kunden und Erzeuger dann vor Ort zusammen, um die Bestellungen persönlich zu übergeben – und sich auszutauschen. Foto: Marktschwärmer Deutschland, Equa

Bedburg-Hau Es ist ein neues Konzept, das Erzeuger und Verbraucher noch enger zusammenbringen soll: Der Marktschwärmer-Wochenmarkt findet ab dem 16. August immer dienstags auf dem Hof Berkhöfel in Bedburg-Hau statt.

Kunden sind anspruchsvoller geworden. Verbraucher wollen wissen, was in ihren Lebensmitteln steckt, wo sie herkommen und wer sie herstellt. Simon Geißler vom Hof Berkhöfel in Bedburg-Hau will, dass Abnehmer diese Fragen künftig direkt an Erzeuger richten können. Das jedoch nicht auf dem klassischen Wochenmarkt, sondern auf der Marktschwärmer-Plattform. Das Konzept dahinter: Die Verbraucher bestellen im Onlineshop, einmal in der Woche kommen Kunden und Erzeuger dann vor Ort zusammen, um die Bestellungen persönlich zu übergeben – und sich auszutauschen.

„Als Landschäferei Berkhöfel sind wir selbst Erzeuger. Da machen wir uns immer wieder Gedanken, wie wir die Direktvermarktung vorantreiben können, auch abseits des klassischen Wochenmarktes“, sagt Simon Geißler. Die Idee hat er in Köln aufgeschnappt, in vielen anderen Großstädten sind bereits Marktschwärmer unterwegs. Insgesamt gibt es deutschlandweit 161 lokale Märkte, weitere 60 befinden sich aktuell im Aufbau. Ab Dienstag, 16. August, findet der neuartige Wochenmarkt auch im Kreis Kleve statt, von 16.30 bis 18 Uhr sind Kunden zum Kennenlernen und Kosten eingeladen. „Unsere Idee schafft eine engere Verbindung zwischen Verbraucher und Erzeuger“, sagt Geißler.

Info Diese Erzeuger sind bereits dabei Angebot Bislang haben sich unter anderem der Biohof Büsch (Gemüse und Fleisch), die Kriemhild-Mühle (Backwaren), die Landschäferei Berkhöfel (Obst und Fleisch), die Seifenmanufaktur Xanten, der Biohof Groß-Bölting (Molkerei) und die Feldhelden Rheinland (Kinoa) angemeldet. Konzept Die Idee der Online-Direktvermarktung stammt aus Frankreich, wo seit 2011 unter dem Namen “La Ruche Qui Dit Oui” (Der Bienenkorb, der Ja sagt) bereits über 660 Schwärmereien entstanden sind.

Die Lebensmittel stammen ausschließlich von bäuerlichen Erzeugern, Lebensmittel-Handwerkern und kleineren Manufakturen aus der Region. Im Durchschnitt liegen zwischen Herstellungsort und Schwärmerei nicht mehr als 40 Kilometer Transportweg. Zum Sortiment gehören bereits jetzt Obst und Gemüse, Fleisch und Wurstwaren, Brot, Honig, Käse und Molkereiprodukte sowie ausgewählte Feinkostwaren. Weitere Anbieter aus der Region werden allerdings gesucht. Zusätzlich zum Hof Berkhöfel wird es einen Abholpunkt in Kleve geben, das Geschäft KornKammer an der Hoffmannallee. Auch in Goch, Kranenburg und Xanten sind solche Außenstellen geplant.

In der Schwärmerei handeln Erzeuger und Verbraucher direkt miteinander. Der Kunde bezahlt seinen Warenkorb nach der Bestellung online. Der Erzeuger gibt von seinem Nettoumsatz 8,35 Prozent an den Gastgeber, den Hof Berkhöfel, zudem zehn Prozent an die Plattform Marktschwärmer ab. „Der Großteil der Einnahme verbleibt also beim Erzeuger. Hinzu kommt, dass keine Marge an den Handel geht. So werden kleine, bäuerliche Strukturen nachhaltig unterstützt“, sagt Simon Geißler.

Die Erzeuger bestimmen die Preise für ihre Produkte eigenständig - weil sie selbst am besten wissen, was ein fairer Preis für ihre Arbeit ist, so der Organisator. Dank der Vorbestellung über den Onlineshop kann der Produzent exakt planen, er vermeidet unnötige Kühl-, Transport- oder Lagerkosten. Die Mitgliedschaft in einer Schwärmerei ist für Kunden derweil flexibel: Es gibt weder Mitgliedsbeiträge noch Mindestumsatz oder Bestellpflicht. „Der persönliche Kontakt mit den Erzeugern schafft Vertrauen in die Qualität der Produkte und ein gutes Gefühl der Gemeinschaft. Und mit jedem Einkauf als Marktschwärmer wird die regionale Wirtschaft und Landwirtschaft gefördert“, so Geißler.

Der Veranstalter ist sich sicher, dass die Preise auf der Marktschwärmer-Plattform noch recht erschwinglich sind. „Die hohe Inflation und das Kriegstreiben führen dazu, dass viele potentielle Kunden aktuell zurückhaltend sind was Lebensmitteleinkäufe anbelangt. Ich glaube, dass so eine Plattform gerade in diesen Zeiten wichtig ist. Bei uns können die Erzeuger nämlich erklären, aus welchen Gründen es zu Preiserhöhungen kommt. Ich bin mir sicher, dass die Verbraucher und insbesondere die Stammkunden dann mehr Verständnis haben“, sagt Simon Geißler. Zahlen würden zeigen, dass die Preise auf Marktschwärmer-Plattformen zuletzt nicht so stark gestiegen sind wie bei den großen Supermarkt-Ketten. „Das liegt sicher daran, dass der Handel einen festen Prozentsatz Gewinn machen muss“, sagt er.