Zeugen gesucht : Radfahrer stürzt wegen mutwillig platzierten Hindernissen

Bedburg-Hau Unbekannte Täter rissen einen einbetonierten Anlehnbügel für Fahrräder und einen Leitpfosten aus dem Boden und legten ihn auf den Radweg.

In der Nacht zu Sonntag gegen 00.15 Uhr wurde ein 26-jähriger Radfahrer aus Goch auf der Alte(n) Landstraße in Bedburg-Hau bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Bereits am Donnerstag, 9. Juni, und in der Nacht zum Sonntag, den 12. Juni, hatten unbekannte Täter die Kaiser-Wilhelm-Allee mit diversen Gegenständen blockiert. In beiden Fällen hatte ein Busfahrer die Hindernisse rechtzeitig bemerkt und konnte so schlimmeres verhindern.