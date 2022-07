Vertrag läuft aus : Restaurant Vinho‘s verlässt Materborn

Das Restaurant Vinho’s in Materborn schließt. Foto: Jens Helmus

Kleve-Materborn Für Materborn ist es ein schwerer Schlag: Das Restaurant Vinho’s verlässt den Ortsteil zum 30. September. Die mediterrane Küche gibt es künftig nur noch in der Gastronomie des Aussichtsturms.

Von Maarten Oversteegen

Der Pachtvertrag von Gastronom Jürgen Gietmann an der Dorfstraße 35 läuft Ende Oktober aus, einer Verlängerung hat der Vermieter Heino-Bernd Röhrhoff nicht zugestimmt. „Wir sind unbeschreiblich traurig und mehr als enttäuscht über diese einseitige Entscheidung. Vier Wochen werden wir im Oktober brauchen, um alles auszuräumen“, sagt Jürgen Gietmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Es sei der Wunsch des Eigentümers der Immobilie gewesen, den Restaurantbetrieb im Ortszentrum nach der Sommersaison auslaufen zu lassen.

Pizza, Nudeln, Antipasti – für viele Menschen in Reichswalde und Materborn war das Lokal, das am Nikolaustag 2019 eröffnete, zu einer festen Anlaufstelle geworden. Auf der Karte findet man etwa selbstgebackene Pizzabrötchen, Bruschetta, Pizza und Pasta sowie frischen Fisch und hausgemachte Burger. Dazu wurden Weine aus dem Mittelmeerraum serviert. „Ich glaube, dass wir behaupten dürfen, dass wir ein sehr beliebtes Lokal in Materborn geworden sind. Zumal es außer dem Ratskrug vor Ort nichts mehr gibt. Es gibt auch kein Restaurant in Kleve, das bei Google bessere Bewertungen hat als unseres“, sagt Jürgen Gietmann.

Allerdings verschwinden die Speisen des Vinho’s nicht ganz aus der Kreisstadt. Seit dem vergangenen Jahr zeichnen Heike und Jürgen Gietmann sowie Koch Louis Jerovsak nämlich auch für die Gastronomie am Aussichtsturm verantwortlich. Mittlerweile gibt es regelmäßig Kulinarisches auf den Klever Höhen. Das Angebot soll ab dem Herbst noch umfangreicher werden: Das gesamte Vinho’s-Team zieht nämlich gen Bresserberg. An vier Tagen will man künftig Speisen anbieten, donnerstags und sonntags soll es grundsätzlich á la carte geben. Freitags und samstags liegt der Fokus auf den Veranstaltungen von Reinhard Berens und Bruno Schmitz, sie richten regelmäßig Musik-, Comedy- oder Kinoevents am Aussichtsturm aus. „Wenn zum Kabarettisten Ludger Kaczmierzak 150 Leute an den Aussichtsturm kommen, dann kannst du nicht á la carte anbieten. Das kann keine Küche der Welt schaffen. Dann muss man sich anders aufstellen und das machen wir auch“, sagt der Gastronom.

Die Lage am Berg müsse man differenziert betrachten. „Es gibt keinen Standort in der Region, an dem man schöner in der Natur sitzen kann. Selbst wenn es sehr heiß ist, herrscht dort oben noch ein angenehmes Lüftchen. Gleichzeitig gibt es vor Ort aber überhaupt keine Laufkundschaft, sondern nur Menschen, die gezielt kommen. Das war im Dorfkern natürlich anders“, sagt Jürgen Gietmann.

Nachdem er die Schließung in sozialen Medien bekannt gemacht hatte, gab es gleich viele Reaktionen von Stammkunden, die enttäuscht über den Umzug sind – und ein Ausbluten des Ortskerns befürchten. „Daher sind wir uns sicher, dass die Leute uns treu bleiben“, sagt Gietmann. Langfristig sei auch nicht ausgeschlossen, noch an einem fünften Tag zu öffnen. Erst einmal aber würde man die Nachfrage abwarten. Der Wirt weist darauf hin, dass alle Gutscheine ihre Gültigkeit bewahren.