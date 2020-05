Kolumne „Nur mal so“ : Großes Heim, Glück allein?

Kreis Kleve In der Corona-Krise konnten diejenigen gut durchhalten, die ein großes Eigenheim mit Garten besitzen. Um diesen Luxus künftig mehr Menschen zu ermöglichen, sollte die Grunderwerbsteuer gesenkt werden, sagt der Wirtschaftsförderer des Kreises Kleve.

Stehen Sie auf dem sonnigen Balkon hoch über den Rheinpromenaden in Emmerich am Rhein oder Rees, dann wächst die Überzeugung schnell. Es gibt sie schon, die nicht alltäglichen Wohnlagen. Der Blick auf die Schwanenburg oder das Hochschul-Ensemble in Kleve liefert ebenso das besondere Prickeln wie die neuerlichen 1A-Plätze unweit von Steintor und Nierswelle in Goch. Wer denn den großen Besucherstrom in Wallfahrtsstadt Kevelaer aus seiner Oberwohnung am Kapellenplatz tagtäglich aus ureigenen vier Wänden verfolgen kann, der dürfte es ebenso spüren wie diejenigen, die im Herzen von Geldern oder Straelen den Pulsschlag des Lebens im Logensitz geboten kriegen. Keine Frage: Die Wohnwelt von oben liefert viele Pluspunkte.