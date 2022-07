Fußball-Testspiele : Guter Auftakt für SGE Bedburg-Hau

Kleve/Kalkar Der Landesligist zeigt beim 0:2 gegen Oberligist SV Sonsbeck eine gute Leistung. Die Neuen im Kader überzeugen. Partie der SV Hönnepel-Niedermörmter abgesagt.

Der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau hat am Samstag in seinem ersten Testspiel eine 0:2 (0:0)-Niederlage gegen den Oberliga-Aufsteiger SV Sonsbeck kassiert und dabei eine überzeugende Leistung geboten. „Das war ein gelungener Auftakt. Der Gegner hatte zwar erwartungsgemäß mehr Ballbesitz, aber wir hatten auch einige gute Torchancen“, sagte der Sportliche Leiter Christian Klunder zum Auftritt der SGE, die erst zwei Tage zuvor wieder mit dem Training begonnen hatte. Die Gegentreffer kassierte der Gastgeber, bei dem noch einige arrivierte Kräfte fehlten, in der 50. und 90. Minute.

Klunder war besonders angetan von der Leistung der eingesetzten Akteure, die neu im Kader der SGE sind. Luca Wiens, Neuzugang vom 1. FC Kleve II, Ciwan-Ozan Özdemir (1. FC Kleve III), Topeyemi Olarunnade und Justin van de Sandt (beide eigene Jugend) hinterließen aber nicht nur Eindruck beim Sportlichen Leiter, weil sie gegen den Oberligisten direkt andeuteten, dass mit ihnen beim Kampf um die Plätze im Kader zu rechnen ist. „Diese Spieler waren am Donnerstag bei einem Ausdauer-Test auch alle vorne dabei. Das beweist, dass sie sich intensiv auf den Trainingsstart vorbereitet haben und ihre Chance nutzen wollen. Man kann deshalb davon ausgehen, dass wir in der kommenden Saison erheblich mehr Alternativen haben“, sagte Klunder.

Termine Die SV Hönnepel-Niedermörmter bestreitet bereits am kommenden Freitag ihr nächstes Testspiel. Dann tritt sie um 19.30 Uhr beim Oberliga-Aufsteiger SV Sonsbeck an. Die SGE Bedburg-Hau hat ihren nächsten Test in der Vorbereitung erst für Samstag, 30. Juli, 16 Uhr, beim Bezirksligisten RSV Praest geplant.

Das freut auch Trainer Sebastian Kaul. Schließlich hatte er als einen entscheidenden Grund für eine längere Negativserie in der Rückrunde der vergangenen Saison ausgemacht, dass der Kader der SGE nicht breit genug aufgestellt sei. Dieses Problem könnte der Vergangenheit angehören. Der Coach wird das Pensum im Training in den nächsten beiden Wochen deutlich erhöhen. Dann ist Konditionsarbeit angesagt. „In den kommenden 14 Tagen wollen wir die Grundlagen für die Saison schaffen“, sagt Klunder.

Pechvogel der Partie am Samstag war der Sonsbecker Klaus Keisers, der in der 78. Minute umknickte und eine Bänderverletzung erlitt. Noch steht nicht fest, ob es sich nur um eine Dehnung oder sogar einen Riss handelt.

Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter, der seit dem vergangenen Dienstag wieder im Training ist, wollte am Sonntag bei Viktoria Alpen sein erstes Testspiel bestreiten. Doch der A-Ligist musste die Begegnung drei Stunden vor dem geplanten Anpfiff absagen, weil er keine Mannschaft stellen konnte. „Das ist ärgerlich, aber nicht zu ändern. So etwas kann jedem passieren. Der Ausfall der Partie trifft uns auch nicht so schwer, weil wir ja eine sehr lange Vorbereitung haben“, sagte Thomas Geist, Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter. Die Saison in der Landesliga beginnt erst am letzten August-Wochenende.