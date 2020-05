Corona-Ticker : 54 Infizierte, 72 Tote im Kreis

Kreis zählt 32 Covid-19-Rote. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 54 Infizierte, davon in Langenfeld 4, in Monheim 12, in Erkrath 5, in Haan 1, in Heiligenhaus 1, in Hilden 5, in Mettmann 2, in Ratingen 5, in Velbert 12 und in Wülfrath 7.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Schoog