Bildung : Schüler aus Partnerstadt besuchen Monheim

Am Mahnmal am Kradepohl legte die Schülergruppe aus Israel gemeinsam mit Bürgermeister Daniel Zimmermann einen Kranz nieder. Foto: RP/Dafna Graf

Monheim Jugendliche aus Tirat Carmel waren auf Einladung des Otto-Hahn-Gymnasiums zu Gast am Rhein.

Eine Gruppe aus Monheims israelischer Partnerstadt Tirat Carmel war kürzlich zu Gast in Monheim. Die Jugendlichen wurden vom Otto-Hahn-Gymnasium im Rahmen eines Schüleraustauschs eingeladen. Bürgermeister Daniel Zimmermann empfing die Gäste im Ratssaal. Gemeinsam wurde ein Kranz am Mahnmal am Kradepohl niedergelegt. Die Israelis, die in Gastfamilien untergebracht waren, unternahmen Ausflüge nach Köln und Bonn. In Amsterdam besuchten sie das Anne-Frank-Haus.