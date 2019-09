Stadtgespräch : Monheims rühriger Städtepartner Eli Fedida hat die 70 voll

Monheim Der Israeli lobt besonders auch den Einsatz der Evangelischen Kirchengemeinde für den Austausch.

Seit vielen Jahren verbindet Monheim und das bei Haifa gelegene Tirat Carmel nicht nur eine Städtepartnerschaft, sondern auch ein reger Schüleraustausch. Eli Fedida, der dies von israelischer Seite aus von Angang begleitet hat, wurde kürzlich 70 Jahre alt. Ina Lensing, Israel-Koordinatorin am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG), sprach mit dem Ehrenringträger der Stadt Monheim.

In den 80er Jahren bezweifelten viele Monheimer, dass eine Partnerschaft mit einer Stadt im weit entfernten Israel Sinn macht. Inzwischen sind fast 1000 junge Menschen jeweils in die Partnerstadt gekommen, das OHG führt seit drei Jahren sogar Ehemaligen- und Elternfahrten durch. Wie erklären Sie sich den Erfolg?

Fedida: Eine sehr wichtige Rolle. Sie war auch von Beginn an dabei, damals durch Pfarrer Werner Köhl und den Jugendmitarbeiter Peter Rischard. Die Evangelische Kirche unterstützt uns sehr, zum Beispiel mit Räumlichkeiten, auch die kirchliche Flötengruppe „Flautissimo“ ist seit Jahren mit dabei. Sie ist ein Fundament der Partnerschaft.

Fedida: Ich bin optimistisch. In Tirat Carmel werden wir schon bald eine Nachfolgerin für mich bekanntgeben. In Monheim freuen wir uns über die starke Unterstützung des Bürgermeisters Daniel Zimmermann. Mit Elternfahrten am Otto-Hahn-Gymnasium haben wir die Palette der Partnerschaften erweitern können.