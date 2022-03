Tanzcrew aus Köln zu Gast am OHG in Monheim : Aus Distanz wird ein Miteinander

Eine Kölner Tanzcrew besuchte das OHG im Rahmen der Monheimer Rassismuswochen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Anlässlich von „Haltung zeigen“ im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus präsentiert die Kunstschule Monheim die Tanzperformance (Un)sichtbar des MichaelDouglas-Kollektivs auf dem Schulhof des OHG in Monheim.

Vier Figuren, deren Körper durch schwarze Sweatsuits regelrecht aufgepumpt wirken und deren Gesichter durch Masken verhüllt sind, tanzen auf dem Oberstufen-Schulhof des Monheimer Otto-Hahn-Gymnasium in der freundlichen Frühlingssonne. Die Schülerinnen und Schüler sind neugierig, bleiben aber bei der als partizipativ konzipierten Tanzperformance des MichaelDouglas-Kollektivs aus Köln dennoch auf Distanz. Das Licht des Auftrittsortes und die anfänglich düstere Atmosphäre der Tanz-Performance bilden einen seltsamen Gegensatz, der dem Titel der Tanzperformance ansatzweise entspricht – denn aus Distanziertheit entwickelt sich schließlich ein Miteinander.

Die Tanzperformance, die insgesamt an vier unterschiedlichen Orten präsentiert wurde, ist der Beitrag der Kunstschule der Stadt Monheim für die Internationalen Wochen gegen Rassismus „Haltung zeigen“. Der Fokus des Tanzstücks „(Un)sichtbar“, dem ein wenig das Spontane eines Flash Mobs innewohnt, liegt auf Sichtbarkeit und Repräsentation der Black People of Color (BPoC) sowie People of Color (PoC), also Menschen mit schwarzer oder dunkler Hautfarbe, in der Gesellschaft. Zur Tanzgruppe gehören Douglas Bateman, Mitgründer des MichaelDouglas-Kollektivs, die Tänzerinnen Brigitte Vargas Huezo und Outi Elena Valanto sowie der Tänzer Adam Ster.

Info Mediation durch Tanz und Dialog Das Michael-Douglas-Kollektiv wurde 2009 von Micheal Maurissens und Douglas Bateman gegründet. Schwerpunkt der künstlerischen Arbeit ist die Konfliktmediation über Tanz und Dialog. Die finnische Tänzerin Outi Elena Valanto verbindet in ihrer Arbeit Kunst und Wissenschaft, Brigitte Vargas Huez aus San Salvador ist ebenfalls als Choreografin tätig und Adam Ster ist auch Yoga-Lehrer.

Der Bewegungskanon enthält Winken, das wie ein „Hallo, seht her, hier bin ich“ als Zeichen erster Kontaktaufnahme interpretiert werden kann. Aber der Tanz enthält auch Elemente des Ausgestoßenseins, Drohgebärden und schließlich Unterwürfigkeit. Die winkenden Arme mutieren zu rotierenden Windflügel-Armen als Zeichen der Verzweiflung und schließlich befinden sich auch Figuren am Boden, während andere sich martialisch auf die Schenkel klopfen. Klanglich wird das Ganze zunächst von düsteren Elektrosounds unterlegt, später dominieren dann Disco-Rhythmen, und alle Figuren werden plötzlich locker, bilden einen verschwörerischen Kreis wie bisweilen Sportteams und tanzen schließlich ausgelassen gemeinsam. Musik wird einmal mehr als kulturelles Bindeglied zwischen zunächst einander fremden Menschen genutzt.

„Ich fand die ganze Sache ganz lustig, aber ehrlich gesagt ist mir die Verbindung zu Rassismus nicht aufgegangen“, sagt Justin. Doch damit ist der Schüler der EF sicherlich nicht allein, das Gros seiner Mitschüler dürften Probleme haben, über Assoziationen den Inhalt von „(Un)Sichtbar“ zu erfassen. Hilfe in Form nützlicher Infos verspricht ein QR-Code auf Postkarten, die Brigitte Schörmann, verantwortlich für die Jugendlichen der Kunstschule, an alle Anwesenden verteilt. Dann bekommt die Tanz-Performance doch noch einen besonderen Kick in Form spontaner Partizipation, denn plötzlich sind es fünf Figuren, die tanzen.