Stadtgespräch : Baumberger Vereinssportler erkunden 60-Meter-Geysir in Andernach

Diese Jahresfahrt war toll.

Die diesjährige Vereinsfahrt des Baumberger Turn- und Sportclubs (BTSC) führte nach Andernach. Dabei erlebten die Teilnehmer einen echten Geysir – die Kaltwasser-fontäne, die sich innerhalb einer Viertelstunde auf bis zu 60 Meter Höhe aufbaut und wieder verebbt. Im Andernacher Geysir-Zentrum erfuhren die Baumberger alles Wissenswerte über das Naturphänomen. Nach der Schiffstour zurück vom Geysir stand eine Besichtigung der Römerstadt an. Es blieb auch noch Zeit, um sich die historische Stadt auf eigene Faust zu erkunden, was jeder individuell machte. Auf dem Rückweg machten die BTSC’ler Rast in der „Alte Scheune“ in Hilberath/Voreifel. Mit vielen neuen Eindrücken kehrten sie dann am Abend wieder nach Baumberg zurück.