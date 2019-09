Richrath : Radfahrer bei Kollision schwer verletzt

Langenfeld/Hilden Autofahrerin (26) übersieht 33-Jährigen an Kreuzung Schneiderstraße/Götscher Weg.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat sich ein Hildener in Langenfeld schwer verletzt. Der Unfall trug sich laut Polizei am Montag gegen 17.10 Uhr an der Kreuzung Schneiderstraße/Götscher Weg in Richrath zu. Eine Audi-Fahrerin (26) aus Langenfeld übersah den von links kommenden Radfahrer. Der 33-Jährige kam zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Den Schaden an Fahrrad und Auto schätzt die Polizei auf etwa 3300 Euro.