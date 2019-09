Monheim : Stadt erneuert Lottenstraße und Düsselweg

Monheim Die Fahrbahn ist ein Flickenteppich. Mit Blick auf die neue Kita und den Umbau des Sojus 7 werden vorab die Straßen ausgebaut.

Eigentlich sollte mit dem Ausbau der Lottenstraße und des Düsselwegs erst nach Fertigstellung des Schulzentrums Lottenstraße begonnen werden. Doch weil an der Lottenstraße das soziokulturelle Zentrum Sojus 7 umgebaut wird und am Düsselweg eine neue Kita entsteht, werden der Stichweg Lottenstraße und der Düsselweg vorgezogen, erläuterte Christian Duksa vom gleichnamigen Ingenieurbüro im Ausschuss für Stadtplanung, Bauen und Verkehr. Die Lottenstraße, wo gerade die Kanalarbeiten zu Ende gehen, wird in einem zweiten Bauabschnitt bearbeitet.

Die Anwohner, die an den Kosten für die Neugestaltung der Straßen herangezogen werden, sind bereits im Juli über die Bauvorhaben informiert worden. Die Stadt schätzt die anfallenden Kosten für das Projekt auf insgesamt 522.000 Euro, davon entfallen 174.000 Euro auf den Stichweg Lottenstraße und 348.000 Euro auf den Düsselweg. Für das neue Stück Lottenstraße werden die Anwohner mit 90 Prozent an den Kosten beteiligt. Dort liegen die Umlagekosten bei 10,45 Euro/Quadratmeter. Am Düsselweg, der eine Anliegerstraße ist und lediglich saniert und nicht neu angelegt wird, liegt der Beteiligungssatz bei 75 Prozent (außer für Grünanlagen, die werden mit 70 Prozent umgelegt). Der Satz beträgt dort 14,39 Euro/Quadratmeter. Da an beiden Straßen die Stadt mit großen Gebäuden (Kita und Sojus) selbst beteiligt ist, würden die Anwohner nicht über die Gebühr belastet, heißt es in der Sitzung. Doch alle Oppositionsparteien waren sich einig, dass die Beteiligung von Anliegern angesichts der guten städtischen Kassenlage gesenkt werden müsse. Markus Gronauer (CDU) und Abdelmalek Bouzahra (SPD) forderten eine Senkung der Hebesätze, „zumindest auf den Sockel der Nachbarstädte“, so Gronauer. Vor allem im Rahmen des neuen NRW-Gesetzes sei es den Bürgern nicht mehr zu vermitteln, dass sie in hohem Umfang zur Kasse gebeten würden. Manfred Poell (Grüne) will bei den nächsten Haushaltsberatungen über die Erschließungsbeiträge diskutieren. Außerdem wünscht er sich mehr Bäume. Lukas Risse, Sprecher der Mehrheitspartei Peto erinnerte daran, dass die Hebesätze nicht Bestandteil des Beschlusses seien, sondern nur die Bauplanung, die einstimmig beschlossen wurde.