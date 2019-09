Langenfeld : Beim Schürreskarrerennen ist die Gaudi groß

Die Berghausener pflegen seit 90 Jahren die bäuerliche Tradition. Auch diesmal Höhepunkt der Kirmes.

Die Zuschauer am Straßenrand schauen gebannt dabei zu, wie die Wettkampfteilnehmer mit ihren Schürrekarren einen Blecheimer durch Berghausen kutschieren. Damit die Teilnehmer auch genügend Treibstoff für ihren anstrengenden Lauf haben, müssen sie vor dem Start ein Glas Bier auf ex trinken. „Erst dann dürfen sie loslaufen“, erklärt Ulrike Piel, 1. Kassiererin der Kirmesjonge Berghausen. Wie das in einem richtigen Rennen üblich ist, gibt es einen Zwischenstopp, bei dem noch einmal ein Bier nachgetankt werden muss. Die drei Teilnehmer sind bereits am Zwischenstopp vorbei, als es plötzlich kracht. Zwei Schürrekarren sind kollidiert, die Männer stürzen spektakulär zu Boden. Sofort sind die Sanitäter da, um die Unfallfahrer zu versorgen. Bei den Sanitätern handelt es sich traditionell um das Berghausener Dreigestirn der vergangenen Session. Während der dritte Schürrekarrenfahrer in die Zielgerade einläuft, kommen die beiden Bruchpiloten mit dicken Kopfverbänden an. Natürlich sind die Unfälle nur Gaudi. „Das ist alles vorher abgesprochen“, versichert Ulrike Piel. Schließlich sollen die Zuschauer auch etwas zu sehen bekommen.