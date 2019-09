Monheim : Monheimer Verein strebt Interkulturelle Bibliothek an

Angeboten werden sollen vor allem Titel von Autoren aus den Herkunftsländern der Zuwandererfamilien. Foto: RP/studio47

Im städtischen Integrationsrat stellt Rashid Akkrouch die Pläne vor. Neben Sprachkursen soll es eine Bildungsberatung geben.

Der Verein WIM (Wir in Monheim) meldet sich nach einer längeren kreativen Phase mit einem ehrgeizigen Projekt zurück: Er hat den Aufbau einer interkulturellen Bibliothek angeregt. Eine solche Bildungseinrichtung erzeuge bei den Migranten weniger Berührungsängste als eine allgemeine Bibliothek, „weil dort Menschen mit denselben Interessen zusammenkommen, die alle etwas lernen wollen“, ist Initiator Rashid Akkrouch überzeugt. Neben Sprachkursen und einer Bildungsberatung sowie Unterstützung bei schulischen Problemen soll eine solche Bibliothek vor allem Titel von Autoren aus den jeweiligen Herkunftsländern bieten. „Das gibt den Menschen ein Gefühl von Heimat und Wertschätzung“, so Akkrouch. Als Kooperationspartner sollen unter anderen die Expertengruppe „Interkulturelle Bibliotheksarbeit“ des deutschen Bibliotheksverbandes, Konsulare und das Vorbild, die internationale Jugendbibliothek in Hannover, dienen. Deren Initiator, Walter Koch, lernen Akkrouch bei einer Reise kennen.

Per Umfrage will der Vereinsvorstand zunächst unter anderem ermitteln, wie viele Migranten aus welchen Herkunftsländern in Monheim leben und welche gesellschaftlichen Fragen für sie relevant sind, erklärte Jamail Amani bei der Präsentation der Idee im Integrationsrat. Die Initiatoren schreiben der Bibliothek mithin die Aufgabe zu, ein wenig auch die Mängel des deutschen Schulsystems zu kompensieren: Denn Anknüpfungspunkt sei die „Unzufriedenheit der Migranten bezüglich ihrer privaten, aber vor allem der schulischen Probleme“. Amani sagte sogar: „Viele können gar nicht in die Schule gehen und werden nicht gefördert.“ Die Bibliothek solle daher mithelfen, die vielen versteckten Talente zu entdecken und zu fördern. Überdies solle die Bibliothek die Sensibilität für die Eigenarten anderer Kulturen schärfen und die Kommunikation untereinander fördern. Als gemeinsame Kommunikationsgrundlage soll daher die Förderung der Sprachkompetenz im Deutschen für Kinder im Kita-, Vorschul-, und Grundschulalter im Vordergrund stehen. Die Bibliothek soll durch alle erdenklichen Medienarten die Sprache vermitteln. Dies soll durch Vorleseprogramme für die Hauptfremdsprachen Türkisch, Arabisch und Spanisch ergänzt werden. Auch für Erwachsene soll es Sprachkurse der Grund- und Mittelstufe geben.

Akkrouch betonte, dass die in Monheim lebenden Migranten bei der Konzeption des Angebots beteiligt werden sollen. „Wir wollen keine fertige Bibliothek hinstellen und sagen: Jetzt lest mal.“ Deshalb wolle der Verein WIM die Interkulturellen Wochen vom 21. September bis 5. Oktober nutzen, um mit einem Internationalen Picknick auf sich aufmerksam zu machen. Gemeinsam mit dem 1. FC Monheim, wo er als Fußball-Trainer tätig ist, wolle er dort mittels eines kleinen Fußballturniers auf dem Zille-Platz Familien mit Kindern ansprechen, sagt Akkrouch. Abgefragt werden soll die Erwartungshaltung an eine solche Einrichtung, ob man Interesse an Zeitschriften habe oder einen Deutschkursus besuchen würde.