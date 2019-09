Langenfeld : Lesung führt heute durch die Eifel

Michael Helm liest in Langenfed. Foto: RP/Jürgen Escher

Langenfeld (og) Autor Michael Helm ist heute, 19.30 Uhr, zu Gast in der Stadtbibliothek Langenfeld, Hauptstraße 131. Helm wandert mit seinen Zuhörern durch die Eifel. Zwischen historischen Städten Aachen und Trier erstreckt sich eine Landschaft in all ihrer geologischen Vielfalt, idyllischen Natur und mittelgebirgigen Schönheit.