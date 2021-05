Radio Rakete Monheim : Radio Rakete präsentiert Eintagsfliegen

Radio Rakete in Monheim: Andreas Huber. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Radio Rakete-DJ Andreas Huber (Hubi 40) legt am Montag, 3.Mai, 20.15 Uhr, noch einmal das Programm „Eintagsfliegen“ auf. Diesmal aus den Jahren 2000 bis 2020.

(og) Die Recherche sei deutlich schwieriger gewesen als für die erste Runde, sagt er. Denn einige der Künstler, die ihm in den Sinn kamen, sind heute noch aktiv. Und da wäre eine Einordnung als „Eintagsfliege“ wohl despektierlich.

Aus dieser Not machte Hubi 40 eine Tugend, indem er Thomas Oettel, einen Mann vom Fach für „Little Eintagsfliegen Talks“, in den „Hans“ (Ausweichquartier des Sojus 7 am Ernst-Reuter-Platz 14) eingeladen hat. Die wöchentliche „Lieblings-Top 5“ setzt sich 48 Stunden nach dem „Tag der Arbeit“ aus Punky-Reggae-Work-Songs von und mit Fischer-Z, Bob Marley, Radical Dance Faction, SuperHeavy und XTC zusammen.