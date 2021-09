Radio Rakete in Monheim : DJ Huber erinnert an Scream-Album aus Neunzigern

DJ Huber erinnert an Scream-Album aus Neunzigern

Radio Rakete in Monheim

DJ Andreas Huber war in den Neunziger Jahren besonders gerne in Clubs unterwegs. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Platte „Screamadelica“ feiert ihren 30. Geburtstag. Das greift Andreas Huber in seiner Sendung am 13. September auf.

Seine Lieblingsplatte wird 30 Jahre alt: Radio-Rakete-DJ Andreas Huber widmet dem psychedelische Primal Scream-Album „Screamadelica“ die Folge „Hubis Punky Reggae Party“ am 13. September um 20.15 Uhr. Es soll eine Erinnerung „an den Rave-Urschrei“ sein, heißt es in der Ankündigung. Huber sendet live aus dem „Goldenen Hans“ in Monheim über www.sojus.de/radio und wird auch die neue Biograhie von Alan McGee, „Randale, Raves und Ruhm: Storys eines Labelmachers“ vorstellen. Er zählte zu den besten Freunden von Bobby Gillespie und war Chef des legendären Plattenlabels Creation Records war, auf dem „Screamadelica“ veröffentlicht wurde.