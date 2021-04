Info-Veranstaltung : FSJ: freie Plätze bei den Maltesern

Langenfeld Hilfsorganisation lädt zur digitalen Info-Veranstaltung für den 5. Mai ein. Das nächste Freiwilligenjahr beginnt monatlich ab 1. Juni 2020 bis zum 1. September 2020 und dauert zwölf Monate.

In den nächsten Wochen neigt sich für zahlreiche junge Erwachsene die Schulzeit dem Ende entgegen. Viele Schüler haben bereits einen Ausbildungs- oder Studienplatz gefunden. Aber was ist mit denen, die nach der Schule erst einmal etwas anderes machen wollen? Die Lösung kann ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) sein. Wer jetzt noch sucht, sollte sich schnell bewerben und einen Platz sichern, raten die Malteser, die in ihren Diensten Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr anbieten. So wartet beispielswiese im Hausnotruf-Einsatzdienst oder als Ausbilder für Erste Hilfe ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld auf die jungen Freiwilligen. Neben der gründlichen Einarbeitung finden regelmäßig Seminare statt, zu denen alle Freiwilligen der Malteser bundesweit zusammenkommen.