Kirchengemeinden planen Veranstaltungen : Langenfeld beteiligt sich an „1700 Jahre jüdisches Leben“

Langenfeld beteiligt sich an „1700 Jahre jüdisches Leben“

Langenfeld Für das Jubiläumsjahr gesucht werden Beitragsideen, zum Beispiel für Themenabende, Filme, Vorträge, Ausflüge zu historischen Orten, Besichtigungen, Interviews, Ausstellungsbesuche oder kulinarische Angebote. Einsendeschluss ist der 15. Mai.

Das Dekret ist 1700 Jahre alt: Der römische Kaiser Konstantin gestattet darin den Kölner Stadträten, Juden in den Rat zu berufen. Bei dem Gesetz handelt es sich um den ältesten bis heute erhaltenen Beleg für jüdisches Leben in Deutschland, weshalb 2021 von der Bundesregierung zu einem Jubiläumsjahr ausgerufen wurde. Dazu wollen nun auch die evangelische und die katholische Kirchengemeinde in Langenfeld beitragen.