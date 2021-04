An Unterführung Bogenstraße : Polizei stellt Graffitti-Sprayer

Langenfeld Ein Zeuge meldete den Vorfall. Es wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei am Donnerstag gegen 17.40 Uhr zwei Personen gemeldet, die kurz zuvor in einer Unterführung an der Bogenstraße zur Leichlinger Straße Graffiti gesprüht haben. Als die Beamten kurz darauf an der Unterführung eintrafen, begegneten sie einer jungen Frau (19) und einem jungen Mann (25), die Sprühdosen mit sich führten. Beide gaben an, gerade die Mauer der Unterführung besprüht zu haben. Es wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.