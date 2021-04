Hückeswagener Hauptschule : Montanusschule braucht Stimmen für Spendenwahl

Hückeswagen Die Hückeswagener Hauptschule nimmt an der SpardaSpendenWahl 2021 teil, um über diesen Weg eine digitale Tafel anschaffen zu können. Die Abstimmung übers Internet ist einfach.

Seit Beginn der Pandemie unterrichtet die Montanusschule ihre 184 Schülerinnen und Schüler immer wieder auf Distanz. Wurden zu Beginn Arbeitsblätter und Hefte noch analog zwischen Schule und Heim hin und her getragen, so entwickelte die Schule mit der Zeit ein digitales Konzept. Um auch technisch entsprechend ausgestattet zu sein, nimmt die Montanusschule nun an der SpardaSpendenWahl 2021 teil. Unter dem Motto „Gemeinsam digital wachsen und lernen“ können dabei Schulen ihre Projekte präsentieren, die den digitalen Schulalltag fördern. In diesem Jahr werden 200 Projekte von Grund- und weiterführenden Schulen mit insgesamt 400.000 Euro gefördert.