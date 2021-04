Unfall in Langenfeld : Autofahrerin fährt Mädchen an und verletzt es schwer

Mit dem Rettungswagen musste ein sieben Jahre altes Kind ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Langenfeld Bei einem Unfall in Richrath ist am Donnerstagabend ein sieben Jahre altes Mädchen von einem Auto angefahren und dabei schwer am Bein verletzt worden.

