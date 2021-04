Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert rutscht unter die 200-Marke

Kreis Mettmann Der Kreis meldet zwei neue Todesfälle. Die Infektionszahlen aber schwächen sich leicht ab. Die Zahl der Neuerkrankungen am Freitag liegt mit 131 nur leicht höher als Donnerstag (129), aber um 99 niedriger als vor einer Woche.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1763 Infizierte, 42 weniger als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 172 (-21; 8 Neuerkrankungen, 29 genesen), in Haan 77 (-9; 4 neu, 13 genesen), in Heiligenhaus 98 (-2; 4 neu, 6 genesen), in Hilden 132 (+8; 15 neu, 7 genesen), in Langenfeld 239 (+1; 15 neu, 14 genesen), in Mettmann 97 (-7; 5 neu, 12 genesen), in Monheim 189 (+6; 22 neu, 15 genesen), in Ratingen 400 (-5; 33 neu, 37 genesen), in Velbert 297 (-5; 21 neu, 26 genesen) und in Wülfrath 62 (-8; 4 neu, 12 genesen).