Verkehr in Monheim : Autos und Fußgänger teilen sich die Heinestraße

Monheim Seit Dezember läuft die Umgestaltung der Heinestraße in eine barrierefreie Mischverkehrsfläche, nun sind die ersten Pflasterflächen fertig.

(og) Künftig sollen auf der Straße auch Autos im Einbahnstraßenverkehr vom Berliner Ring zum Eierplatz in Schrittgeschwindigkeit unterwegs sein dürfen, was in den zuständigen ausschüssen vor allem bei bündnis 90/die grünen für Empörung gesorgt hat. An der umgestalteten Heinestraße entstehen acht Kurzzeitparkplätze, davon zwei Behindertenstellplätze. An sieben Standorten werden Bäume mit einem unterirdischen Wurzelkammersystem eingesetzt. Abends sollen Lichtstrahler Akzente in Abstimmung mit den Gebäudefassaden setzen. Insgesamt werden in die Umgestaltung 1,4 Millionen Euro investiert.