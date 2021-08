Radio in Monheim : Radio Rakete startet neue Konzert-Reihe „Geile Geräusche“

Keshav Purushotham und Niklas Schneider kommen mit Synthesizern und elektronischem Schlagzeug am 21. August als Keshavara nach Monheim. Foto: Niclas Weber

Monheim Der Mitmach-Sender „Radio Rakete“ des Sojus 7 startet am Wochenende eine neue Reihe: Unter dem Titel „Geile Geräusche“ werden Live-Konzerte übertragen. Den Auftakt macht am Samstag, 14. August, die Ambient-Noise-Jazz-Formation The Nest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(og) Am 21. August ist die Indie-Pop-Rock-Formation Keshavara zu Gast. Die Konzerte finden im Sojus-Café „Zum Goldenen Hans“ am Ernst-Reuter-Platz 14 statt und werden bei Radio Rakete live übertragen.

„In der Radio-Konzert-Reihe wollen wir gleichzeitig Live-Konzerte und das Radio feiern“, erklärt Radio-Rakete-Redakteur Ulf Kneiding. „Unsere Radiosendungen sind in gewisser Hinsicht wie Konzerte: live, lebendig, ungefiltert, einmalig. Und wenn sie vorbei sind, sind sie vorbei. Das macht ja den Reiz von Radio auch aus. Und dieser Reiz geht immer mehr verloren, weil alles ständig abrufbar ist.“

Die Reihe sei so konzipiert, dass die Konzerte auch unter verschärften Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie durchgeführt werden können. Die gastierenden Bands kommen in kleinen Besetzungen. Die neue Reihe hat auch das Kultursekretariat NRW überzeugt, das das Projekt finanziell unterstützt. „Die Förderung können wir direkt an die Künstlerinnen und Künstler weitergeben“, freut sich Kneiding.

Am Samstag, 20 Uhr, machen Christoph Clöser und Tycho Schottelius als Duo-Version der Ambient-Noise-Jazz-Formation The Nest den Anfang. Clöser, am Saxophon und Effektgerät, ist auch bekannt von der Band „Bohren & der Club of Gore“ (Dark Jazz), mit der er seit mehr als 20 Jahren die Macht der Langsamkeit auslotet. Fans nennen die gefühlte Reise zwischen Bar-Jazz und Doom-Metal ehrfürchtig Horror-Jazz. Schottelius, an Synthesizern und Turntables, ist auch unter dem Namen Desmond Denker aktiv. In den 90er Jahren war er in der Hardcore-Punk- und Indie-Szene aktiv. Zuletzt hat er eine Trilogie mit den Schwerpunkten Melodie und Emotionen veröffentlicht. Mit The Nest haben Clöser und Schottelius seit 2013 auf vier Alben die Grenzen zwischen Electronic, Ambient, Noise und Jazz ausgelotet und waren unter anderem beim Jazz-Festival zu Gast. Sie spielen ein improvisiertes Set – einmalig.

Am 21. August, 20 Uhr, folgt mit der Indie-Pop-Rock-Formation Keshavara ein weiteres Duo. In den vergangenen Monaten hat der Kölner Sänger und Multi-Instrumentalist Keshav Purushotham mit dem Schlagzeuger und Perkussionisten Niklas Schneider das zweite Keshavara-Album „Kabinett der Phantasie“ produziert. Es soll im Oktober erscheinen. Nach Monheim am Rhein kommen die beiden mit Synthesizern und elektronischem Schlagzeug und präsentieren die Songs im einmaligen Gewand mit zusätzlichen Klangwelten.