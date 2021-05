Familienzentrum Moheim : Zentrum für Kinder und Familien ist eröffnet

Monheim Gebündelte Kompetenz für Kinder und ihre Familien an der Heinestraße in einem beeindruckend schönen Gebäude ist eröffnet – mitten im Zentrum.

(og) Ringsherum ist Baustelle. Doch das neue Moki-Zentrum an der Heinestraße ist jetzt, nach 21 Monaten Bauzeit, fertig. Die hellen Räume (2800 Quadratmeter) sind Anlaufstelle für Kinder und Familien, die Unterstützung suchen. „Normalerweise hätten wir die Eröffnung mit einem großen Tag der offenen Tür gefeiert“, sagt Bürgermeister Daniel Zimmermann bei der Schlüsselübergabe. Doch Corona habe einen Strich durch die Pläne gemacht.

In dem offen gestalteten Gebäude mit sechseinhalb Meter hohem Foyer und Glasfassade in Richtung Heinestraße, ist das neue Moki-Café untergebracht. „Wir präsentieren uns hier mitten im Herzen der Innenstadt“, lobt Simone Feldmann, Leiterin des städtischen Bereichs Kinder, Jugend und Familie den Standort. Neben dem Café-Bereich sind in dem Gebäude Angebote gebündelt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Familien mit Kindern unter sechs Jahren – allen voran das Moki-„unter 3“-Angebot, bei dem die Stadt mit dem Awo-Bezirksverband Niederrhein kooperiert. Dort gibt es unter anderem Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungs-, Babymassage- und Erste-Hilfe-Kurse, Eltern-Kind-Gruppen, Ernährungsberatungen sowie Hebammen-Sprechstunden.