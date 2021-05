Kreisgesundheitsamt Mettmann : Geimpfte sollen sich von Warteliste abmelden

Wer schon geimpft ist oder bei seinem Arzt einen Termin hat, möge sich von der Kreisliste abmelden, so der Kreis. Foto: dpa/Michael Reichel

Langenfeld/Monheim Wer beim Kreis Mettmann, der auch für Langenfelder und Monheimer zuständig ist, bereits einen Impfantrag gestellt hat, inzwischen aber bei einem niedergelassenen Arzt versorgt werden kann, möge sich bitte von der „Kreisliste“ abmelden.

(og) Darum bittet das Kreisgesundheitsamt. So könnten andere Impfberechtigte schnellstmöglich geimpft werden. Die Abmeldung geht ganz einfach per E-Mail an impftermine@kreis-mettmann.de. Anzugeben sind Vor- und Nachname sowie das Geburtsdatum. Die Warteliste beim Kreis ist lang, kann aber hoffentlich bald zügig abgearbeitet werden, wenn noch mehr Impfstoff zur Verfügung steht. Zudem können sich Personen mit einer Vorerkrankung der Priorität 2 seit Freitag auch über das Terminbuchungsportal der Kassenärztlichen Vereinigung (www.116117.de) oder telefonisch unter 0800 116117 01 für einen Impftermin im Impfzentrum des Kreises (Erkrath) anmelden.