Live aus Monheim : Britrock-Anekdoten auf Radio Rakete

Monheim Moderator Andreas Huber hat hat nach eigenem Bekunden „fast alle“ Britrock-Bands live gesehen und einige sogar als Support-DJ begleitet.

„Alles begann damals mit den Amerikanern“, erinnert sich Hubi. „Allein die Rolle, die zu seligen Punkrock-Zeiten die Ramones innehatten, besetzten in puncto Gitarrenrock diesmal The Strokes.“ Die New Yorker waren spätestens seit Sommer 2001 die coolste Combo des Planeten und die globale Initialzündung für (fast) alle folgenden The- und Gitarrenrock-Bands.

In Britannien waren das zunächst und zuerst The Libertines (8/2002) aus London mit den Protagonisten Pete Doherty und Carl Barat. Dann veröffentlichten Franz Ferdinand (2/2004), Razorlight (6/2004) und The Futureheads (7/2004) ihre vielbeachteten Debütalben. Und plötzlich – es war Anfang 2005 – explodierte die British New Wave-Szene auf der Insel.

Erst Bloc Party (2/2005), dann die Kaiser Chiefs (3/2005), kurz darauf Maximo Park und Art Brut (beide 5/2005), dann Hard-Fi sowie die Editors (beide 7/2005), schließlich The Dead 60s (9/2005) und die zweite Doherty-Band, die Babyshambles (11/2005) – es folgte beinahe im Wochenrhythmus Album auf Album und Hit auf Hit der „Class of 2005“. Und 2006 ging es mit den Arctic Monkeys, The Kooks, The Rifles, Klaxons, The Fratellis, The Kills, The Wombats, The View etc. pp. heiter weiter.