Gebühren : Gebührennachlass bietet wenig Anreiz

Monheim Die neue Gebührenordnung für Abwasser ist politisch umstritten. Mit Peto-Mehrheit ist der Verwaltungsvorschlag dazu im Planungs- und Klima-Ausschuss beschlossen worden.

Denn Grundlage der Gebührenkalkulation für das Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl der bebauten und befestigten Grundstücksfläche, von denen Wasser mit oder ohne Leitung in den Kanal gelangen kann. Jetzt will die Stadt diese Flächen mit Hilfe von Luftbildern, die jeweils aus drei Blickwinkeln aufgenommen werden, neu ermitteln. Die Ausschreibung werde gerade vorbereitet, so Hein. Die Fachfirma soll dann die Gebührenzahler anschreiben, die sollen dann auf Grundlage zeichnerischer Lagepläne Stellung zu den ermittelten Flächen nehmen, anschließend werden diese Rückläufe von dem Dienstleister bearbeitet. „Das wird sicherlich zu einigen Diskussionen kommen, weil etwa Schotterflächen in Vorgärten oft mit Teichfolie unterlegt sind, um das Unkraut zu stoppen – das gilt nunmehr als Versiegelung“, erläutert Hein. Auch versickerungsfähiges Pflaster sei, sofern es an eine Rinne angeschlossen ist, gebührenrelevant.