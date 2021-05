Finanzen im Kreis Mettmann : „Höhere Kreisumlage ist ‚Ultima Ratio’“

Langenfeld/Monheim Falls Land und Bund die Corona-Lasten 2021 nicht übernehmen, will der Landrat die Städte zur Kasse bitten. Das kündigt Landrat Thomas Hendele.

Herr Hendele, als Präsident des nordrhein-westfälischen Landkreistages haben Sie ein deutliches Warnsignal an die Landes- und die Bundesregierung gesandt. Dabei geht um Corona und um die Finanzen. Was ist der Grund dafür?

Thomas Hendele Bereits 2020 hat die Pandemie zu dramatischen Steuereinbrüchen geführt. Durch Corona gehen auch in diesem Jahr die Steuereinnahmen massiv zurück. Nach dem schweren Jahresauftakt mit der dritten Corona-Welle haben die führenden Wirtschaftsinstitute die Prognose für das Wachstum in Deutschland für 2021 deutlich gesenkt. Darüber hinaus sind Kultur, Sport, Veranstaltungsbranche, Hotels und Gastronomie massiv von den Corona-Maßnahmen betroffen. Wir befürchten, dass die für Mai terminierte Steuerschätzung 2021 für die Kommunen erneut verheerend ausfällt.

Hendele Einerseits sind wir der finanzstärkste Kreis in Nordrhein-Westfalen, gestützt vor allem durch unsere Industrie. Wenn 3M in Hilden FFP-2-Masken produziert, sorgt das in Corona-Zeiten für Umsatz und damit tendenziell für steigende Gewerbesteuer-Einnahmen. Zugleich hängen wir im Kreis Mettmann aber auch mit der Hotellerie an den Messe-Standorten Essen, Düsseldorf und Köln. Ohne Messen und ohne Tourismus liegen Hotels und Gaststätten bei uns brach. Das wird für erhebliche Einnahmeausfälle sorgen. Auf der anderen Seite steigen durch Corona die Aufwände. In normalen Zeiten haben wir 70 Mitarbeiter im Kreisgesundheitsamt. Wegen Corona sind dort zurzeit 180 Personen im Einsatz – und auch das ist nicht genug. Hinzu kommt, dass wir im Kreis drei Viertel unseres Haushaltes für soziale Leistungen ausgeben, auf die der einzelne Bürger einen Rechtsanspruch hat. Dort können wir nicht sparen.