Langenfeld/Monheim : 81-jährige Monheimerin ist gestorben

Langenfeld Monheim Da die Fallzahlen von Samstag nicht in die Berechnungen des Landeszentrums Gesundheit eingeflossen sind und es Rückstände bei der Fallerfassung im Kreisgesundheitsamt gibt, dürfte die faktische Inzidenz höher liegen als 152.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 1747 Infizierte. Davon leben in Erkrath 159 (2), in Haan 77 (1), in Heiligenhaus 103 (10), in Hilden 130 (4), in Langenfeld 232 (9), in Mettmann 93 (6), in Monheim 193 (12), in Ratingen 366 (22), in Velbert 322 (33) und in Wülfrath 72 (0).