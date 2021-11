Internationaler Vorlesetag : Drei-bis Sechsjährige stehen in Monheim im Mittelpunkt

Vorlesen hilft dabei, ein gutes Gefühl für die Sprache zu bekommen. Foto: dpa/Hans-Thomas Frisch

Monheim Das Ulla-Hahn-Haus, das Internetradio Rakete und die Bibliothek beteiligen sich am 19. November beim bundesweiten Vorlesetag in Monheim

Am bundesweiten Vorlesetag, Freitag, 19. November, beteiligen sich viele Institutionen in Monheim mit Veranstaltungen zum Zuhören und Mitmachen. Denn, dass Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, gute Chancen im Leben haben, davon ist Julia Gerhard vom Ulla-Hahn-Haus überzeugt. „Zum Vorlesetag gestalten wir einen bunten Familiennachmittag“, sagt sie. Von 16 bis 18 Uhr werden im Café Elmar im Ulla-Hahn-Haus, Neustraße 2 bis 4, Geschichten von Rotkäppchen und dem Wolf in verschiedenen Sprachen lebendig.

Familien mit Kindern im Kita- und Grundschulalter sind eingeladen. Wer möchte, kann das eigene Märchenbuch mit der Geschichte von Rotkäppchen mitbringen. Anmeldung und Infos telefonisch unter 02173 951 4140 oder per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de. Den Vorlesetag bettet das Ulla-Hahn-Haus in die „Woche voller Bücher“ ein und bietet in dieser Aktionswoche Kindertagesstätten ein besonderes Programm, beispielsweise mit den Bilderbuchautorinnen und Illustratorinnen Carina Wohlleben, Malin Neumann, Katja Gehrmann und Erzählerin Birgit Fritz.

Radio Rakete beteiligt sich mit einer Live-Radiosendung am bundesweiten Vorlesetag. Kinder verschiedener Nationalitäten lesen ihre Lieblingsgeschichten vor und erzählen der Hörfunkjournalistin Viola Gräfenstein, warum sie das Lesen lieben. Interessierte Gäste sind herzlich dazu eingeladen, im Café zum Goldenen Hans, Ernst Reuter Platz 14, dabei zu sein. Wer lieber von zu Hause den Geschichten lauschen möchte, kann die Veranstaltung ab 19 Uhr live auf Radio Rakete über den Link www.http://sojus7.de/Radio verfolgen. Wer noch mitlesen möchte meldet sich per E-Mail an, unter atang@monheim-triennale.de. Die Bibliothek an der Tempelhofer Straße 13 lädt von 10 bis 18 Uhr zum Vorlesen in ihren gemütlichen Sesseln ein. Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel, die Kindern an diesem Tag eine Geschichte vorlesen, bekommen als Dankeschön ein kleines Buchgeschenk. Den Vorlesetag gibt es seit 2004 jedes Jahr am dritten Freitag im November. Er geht auf eine Initiative der „Zeit“, der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung zurück.

(pc)