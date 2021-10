Zeugen gesucht : Polizei sucht mit Hubschrauber nach Porschefahrer

Monheim Der Fahrer war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und beging mehrere Verkehrsverstöße. Er beachtete die Anhaltesignale der Polizei nicht.

In der Nacht zu Donnerstag raste ein Autofahrer mit einem Porsche Cayenne durch Monheim und verursachte dabei mehrere Verkehrsverstöße, teilte die Polizei mit. Gegen 1.20 Uhr waren zwei Beamte auf Streife im Berliner Viertel unterwegs, als ihnen auf der Oranienburger Straße der Porsche auffiel. Der Fahrer überholte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen anderen Verkehrsteilnehmer, so die Polizei. Kurz darauf sei er über eine rote Baustellenampel gefahren, ehe er durch einen Kreisverkehr in die Kurt-Schumacher-Straße eingebogen sei. Dort ist eine Tempo-30-Zone.

Der Porsche Cayenne rutschte durch ein Gebüsch gegen einen auf einem Parkplatz abgestellten Seat, der wiederum in einen daneben geparkten Mazda geschoben wurde. Anschließend stieg der Fahrer aus und flüchtete zu Fuß. Die beiden Polizeibeamten waren kurze Zeit später an der Unfallstelle und konnten noch beobachten, wie der Mann über einen Fußweg in Richtung Treptower Straße flüchtete. Trotz einer sofortigen eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Beamten den Mann nicht mehr einholen. Sie forderten Verstärkung an. Die Suche wurde mit einem Polizeihubschrauber und einen Personenspürhund unterstützt, jedoch ohne Erfolg, so die Polizei. Die Polizei stellte den Cayenne sicher. Bei weiteren Ermittlungen ergaben sich erste Hinweise auf die mögliche Identität des Fahrers. Wer den Wagen zum Unfallzeitpunkt gesteuert habe, sei noch Bestandteil der Ermittlungen, heißt es. Vor Ort stellten die Polizeibeamten zudem fest, dass der Unfallfahrer möglicherweise Alkohol getrunken hat, im Inneren des Porsche habe es intensiv danach gerochen, so die Polizei.