Remscheider müssen Führerscheine abgeben : Illegales Autorennen im Industriegebiet

Remscheid/Hückeswagen Wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens im Industriegebiet in Hückeswagen-Scheideweg hat die Polizei am Samstagabend zwei Sportwagen und die Führerscheine der Fahrer aus Remscheid beschlagnahmt.

Was genau war in der Schloss-Stadt passiert? Anwohner hatten am Samstagabend zunächst einen Porsche beobachtet, der über einen Zeitraum von etwa zwei Stunden auf der Bockhackerstraße immer wieder mit laut aufheulendem Motor stark beschleunigte und außerdem auf dem Neuschnee Driftübungen vollzog.