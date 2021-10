Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert steigt auf 82 Punkte an

Kreis Mettmann 87 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt für Donnerstag. Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern steigt leicht. Vor einem Jahr aber lag sie mehr als doppelt so hoch.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 667 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 76 (-5; 3 neu erkrankt), in Haan 42 (+10; 10 neu), in Heiligenhaus 51 (+3; 7 neu), in Hilden 71 (-2; 7 neu), in Langenfeld 64 (+10; 13 neu), in Mettmann 38 (+; 7 neu), in Monheim 95 (+10; 16 neu), in Ratingen 161 (+10; 17 neu), in Velbert 58 (+2; 7 neu) und in Wülfrath 11 (-1).