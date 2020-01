Stadtgespräch : Jecken persiflieren Lüpertz’ Leda

Monheim Bei der Prunksitzung der Gromoka haucht ein gewitzter Elferrat der Monheimer Monumentalskulptur am Rhein Leben ein.

Wenige verkleidete Gäste verirrten sich zur Prunksitzung der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka). Im Festzelt saßen stattdessen rund 650 elegant hergerichtete Herrschaften im schicken Zwirn. Auffällige Verkleidungen trugen an diesem Abend nur die Mitglieder des Elferrats, die zur Eröffnung der Gala-Sitzung buchstäblich enthüllt wurden. Verteilt im Saal, hatten sie stehend unter dunklen Stoffdecken ausgeharrt. Sitzungspräsident Moritz Peters, der den Künstler Markus Lüpertz mimte, hatte sich Bürgermeister Daniel Zimmermann auf die Bühne geholt, um diesen davon zu überzeugen, möglichst mehr Kreisverkehre mit Kunstwerken zu versehen. Die Monheimer Leda, die neue Großskulptur von Lüpertz am Rheinufer, hatte ja bereits für genug Gesprächsstoff gesorgt, warum also nicht statt einer Leda zehn?