Handball : Ausfälle machen der Langenfelder Reserve zu schaffen

Matthias Herff (am Ball) erzielte gegen Wuppertal drei Tore. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Ohne Trainer Dennis Werkmeister und die etatmäßigen Spielmacher Steffen Becker und Tim Voss bekommt die SG Langenfeld II überhaupt keinen Fluss in ihr Offensivspiel und verliert ihr Heimspiel deutlich 24:35 gegen den LTV Wuppertal.

Zwei fehlende Spielmacher, ein kranker Trainer – und keine Chance: Die dritte Niederlage in Folge deutete sich für die Oberliga-Handballer der SG Langenfeld II (SGL) beinahe schon im Vorfeld an. Jedenfalls hätten die Rahmenbedingungen vor dem 24:35 (9:16) gegen den LTV Wuppertal wahrlich besser sein können, Abteilungsleiter Thorsten Scholl kam so zu einem eindeutigen Urteil: „So war für uns heute einfach nichts drin.“