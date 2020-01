Monheim Brand : Feuerwehr löscht Imbiss in Baumberg

Feuerwehr löscht Brand bei Fritten Franz. Foto: Patrick Schüller

Monheim (og) Die Feuerwehr ist am Samstag gegen 11.10 Uhr zu einem Brand an der Thomasstraße ausgerückt. Dort brannte es in einem Imbiss – bei Fritten Franz. Der Laden war vollständig verraucht und Flammen schlugen aus der Küche, teilt die Feuerwehr mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken